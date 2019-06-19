Косарі Закарпаття на фестивалі ділилися секретами стародавньої професії [ Редактировать ]
На Закарпатті стартував фестиваль косарів. Проводять його уже вп'яте. Таємницями цієї стародавньої професії його учасники поділилися і з нашими кореспондентами.
Цьогоріч етнофестиваль косарів у Велятині зібрав понад 20 учасників. Тож брязкіт коси тут чутно здалеку.
"Дзвинить, канєшно", - говорить Євген Худовші, косар.
Ось цю косу Михайло Дьорді дістав у спадок від діда. Каже - не раз допомагала запастися сіном на зиму та поратися в полі. Нині, сподівається чоловік, коса допоможе ще й здобути перемогу в конкурсі. Тож вправно готує її до змагань.
"От бачите, підбито, бачите, як ся розбиває коса і до кінця. Клепач треба добити, бо розхитали її", - показує Михайло Дьорді, косар.
Добре підготуєш інструмент - і хороший покіс гарантовано. Техніка не надто складна, переконує Марина - єдина жінка-учасниця конкурсу косарів.
"Косити треба так, щоб коса прилягала до землі. Добре тоді, коли є роса", - говорить Марина Вошковц, учасниця конкурсу косарів.
Щоб стати переможцем - косити потрібно швидко, якісно й багато. Тож учасники тренуються. А їхні дружини - допомагають.
"У порядного косаря має бути сімейна підтримка, має бути жона з граблями, з вилами", - запевняє Віталія Дьорді, дружина косаря.
Група підтримки на місці, тож час братися до роботи. По черзі косарі хилять траву на землю. А суворі судді стежать із секундоміром та рулеткою в руках.
Гості свята теж долучилися до освоєння ремесла, а опісля - їх частували місцевими стравами та знайомили з давніми традиціями регіону.
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