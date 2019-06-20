Головному претенденту на прем'єрське крісло загрожує довічне ув'язнення

Ця справа багато в чому унікальна: дуже рідко високопосадовців змушують відповідати не за вчинки, а за заяви - це може стати прецедентом і навіть змінити якість політичних дебатів у країні