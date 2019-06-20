Президента Франції судитимуть за корупцію [ Редактировать ]
Колишнього президента Франції судитимуть за корупцію. Ніколя Саркозі постане перед паризькою Фемідою у справі про імовірний підкуп слідчих. Екс-президент нібито незаконно фінансував свою виборчу кампанію, а потім - намагався підкупити прокурора, який розслідував цю справу.
Усі клопотання адвокатів Саркозі касаційний суд відхилив.
по теме
"Двійники" у виборчих списках: нечесні кандидати почали використовувати брудні політичні технології
За півтора місяця до виборів нечесні кандидати почали використовувати брудні політичні технології, - йдеться про так званих "двійників" у списках
Головному претенденту на прем'єрське крісло загрожує довічне ув'язнення
Ця справа багато в чому унікальна: дуже рідко високопосадовців змушують відповідати не за вчинки, а за заяви - це може стати прецедентом і навіть змінити якість політичних дебатів у країні
Брудні виборчі технології: в Одесі з'явився "двійник" відомого депутата
У Європі та навіть в Росії це питання вже давно врегулювали, а Україна і досі живе за старими радянськими нормами
Хто "кришує" браконьєрство на Кіровоградщині?
Два роки поспіль демобілізовані атовці влаштовують громадські рейди, самотужки затримують бракон'єрів. Однак у результаті, зловмисники знову повертаються до свого промислу
Світова спільнота закликала Росію видати обвинувачених в катастрофі рейсу MH17
Відповідні заяви прозвучали після оприлюднення висновків міжнародної Спільної слідчої групи напередодні в Нідерландах