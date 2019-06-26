У селищі Великий Березний, що на Закарпатті, горів туристичний комплекс. На той час у закладі відпочивало близько сімдесяти школярів із Запоріжжя.

Рятувальники встигли їх евакуювати. До гасіння пожежі залучили 3 екіпажі ДСНС. Наразі відомо, що зайнялася покрівля триповерхової будівлі комплексу. На щастя, ніхто не постраждав. Проте, відпочинок школярів із Запоріжжя довелося перервати дочасно.