На Закарпатті горів туристичний комплекс [ Редактировать ]
У селищі Великий Березний, що на Закарпатті, горів туристичний комплекс. На той час у закладі відпочивало близько сімдесяти школярів із Запоріжжя.
Рятувальники встигли їх евакуювати. До гасіння пожежі залучили 3 екіпажі ДСНС. Наразі відомо, що зайнялася покрівля триповерхової будівлі комплексу. На щастя, ніхто не постраждав. Проте, відпочинок школярів із Запоріжжя довелося перервати дочасно.
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