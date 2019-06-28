В четверг, 27 июня, в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

Кроме того, в сети появились фото последствий стихии - земля покрыта снегом и градом.

Напомним, в Украине резко ухудшилась погода 26 июня. А в Киеве 27 июня пронесся ураган.