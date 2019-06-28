В Украине выпал снег с градом (фото) [ Редактировать ]
Фото: "Апостроф"
В четверг, 27 июня, в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.
Кроме того, в сети появились фото последствий стихии - земля покрыта снегом и градом.
Напомним, в Украине резко ухудшилась погода 26 июня. А в Киеве 27 июня пронесся ураган.
по теме
Prev Next
24 июня 2019 18:55
Україну накрила аномальна спека
Спекотна погода накрила й Україну. Сьогодні майже по всій країні на термометрах 34 градуси
22 июня 2019 08:57
Праздники и выходные в июне: как будут отдыхать украинцы (инфографика)
Кабинет министров Украины утвердил выходные в июне 2019. В правительстве советуют поставить украинцам 18 рабочих и целых 12 выходных дней
15 июня 2019 20:10
Погода на Троицу удивит украинцев
Синоптики рассказали, какая погода будет на Троицу в Украине
28 июня 2019 10:52
Полет на параплане: кому нельзя летать
Параплан максимально прост в пилотировании и обслуживании
28 июня 2019 08:50
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях на День Конституции, 28 июня