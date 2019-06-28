Украине нужна Конституция мира, демократии и социальной защиты [ Редактировать ]
Двадцать три года назад, когда была принята Конституция, Украина была провозглашена суверенным и независимым, демократическим, социальным и правовым государством. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность были признаны наивысшей социальной ценностью. Сегодня все эти основополагающие конституционные принципы оказались нарушены!
Шестой год на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт, который забирает жизни и ломает судьбы украинских граждан. Пренебрегая положениям Декларации о государственном суверенитете Украины и мнением украинских граждан, власть тащит Украину в НАТО.
Внутренняя политика полностью подчинена интересам международных кредиторов. Вопреки Конституции упразднены социальные льготы и урезаны субсидии, разрушена государственная медицина и образование, а бюджетные средства разворовываются чиновниками, тратятся на войну, бесконечное обслуживание новых и старых долгов. Украинские семьи обложены непомерными тарифами, ценами, налогами и вынуждены жить в нищете.
Несогласные с политикой войны и нищеты подвергаются репрессиям и уголовным преследованиям. Ограничена свобода СМИ. Миллионы русскоязычных украинцев, представителей национальных общин лишены права говорить и учиться на родном языке.
Прежняя власть проложила этот курс, нынешняя - не собирается его менять. Конституция Украины не работает. Это недопустимо!
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная политическая сила в Украине, которая последовательно борется за мир, социальные права граждан и восстановление конституционного порядка. Наша цель - построение единой демократической и процветающей Украины, в которой надежно защищены социальные, культурные и религиозные права граждан мирной, внеблоковой и нейтральной страны.
Сегодня Украине нужна Конституция мира, демократии и социальной защиты. Только мы сможем добиться того, чтобы люди были защищены от беспредела и своеволия чиновников, которые допускают издевательства над Основным Законом. Мы вернем людям Конституцию! С нами миллионы украинских граждан. Вместе мы пройдем этот путь. Украинский народ победит!
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
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