Под Одессой образовалась огромная пробка: что произошло (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 28 июня под Одессой на автобане образовалась жуткая автомобильная пробка. Это случилось за 17 км от Одессы. Скорость движения там сейчас около 4 км/час. Об этом сообщает "Страна".
Известно, что затор образовался в районе Хаджибейского лимана. Причина - ремонт дороги, из-за которого движение идет по сокращенным полосам.
Раньше сообщалось о том, что в понедельник, 24 июня, на въезде в Киев со стороны трассы "Киев-Чоп" произошла масштабная авария: столкнулись две фуры. В результате ДТП погиб один из водителей. В результате этого движение транспорта полностью парализовано.
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