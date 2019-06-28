В пятницу, 28 июня под Одессой на автобане образовалась жуткая автомобильная пробка. Это случилось за 17 км от Одессы. Скорость движения там сейчас около 4 км/час. Об этом сообщает "Страна".

Известно, что затор образовался в районе Хаджибейского лимана. Причина - ремонт дороги, из-за которого движение идет по сокращенным полосам.

Раньше сообщалось о том, что в понедельник, 24 июня, на въезде в Киев со стороны трассы "Киев-Чоп" произошла масштабная авария: столкнулись две фуры. В результате ДТП погиб один из водителей. В результате этого движение транспорта полностью парализовано.