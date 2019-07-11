В четверг, 11 июля, Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, в котором выразило протест против массовых задержаний крымских татар в Москве и призвало международное сообщество усилить санкции против России.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным задержанием российскими силовиками 45 крымских татар, которые собрались у здания Верховного суда России в Москве на мирную акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности т.н. "террористической организации", - сказано в заявлении МИД Украины.

По мнению Киева, вчерашний разгон пикета крымских татар близ Кремля и сегодняшнее безосновательное задержание митингующих снова продемонстрировало "неизменность репрессивной политики России в отношении крымских татар, направленной на вытеснение крымскотатарского народа с временно оккупированного полуострова".

Само же решение Верховного суда России по апелляции на решение Северо-Кавказского окружного военного суда по "Делу Хизб ут-Тахрир", которое на несколько месяцев уменьшает многолетние сроки заключения незаконно удерживаемых украинских граждан МИД Украины называет "циничным издевательством над украинскими политическими заключенными", а также таким, что "подтверждает факт отсутствия справедливого и независимого судопроизводства в России".

"Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные действия России и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а Россию - немедленно освободить незаконно удерживаемых в России граждан Украины", - сказано в заявлении МИД.

Ранее мы писали о том, что в России арестовали 55 крымских татар.