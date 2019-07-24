Дональд Трамп задоволений обранням Бориса Джонсона лідером британської Консервативної партії. Президент США назвав Джонсона "хорошою людиною". І додав - його називають "британським Трампом", це свідчить про те, що президента Сполучених Штатів у Британії люблять.

Раніше Трамп заявляв, що є ближчим до Великої Британії, ніж будь-який інший американський лідер, посилаючись на шотландські корені своєї матері та два поля для гольфу, якими він володіє.