Зловмисники винесли з аеропорту у Бразилії 750 кг золота [ Редактировать ]
У бразильському місті Сан-Паулу невідомі викрали 750 кілограмів золота з міжнародного аеропорту. Четверо зловмисників були озброєні та вдягнені в поліційні однострої.
Потрапивши до вантажного терміналу, вони пограбували інкасаторський фургон місцевої фірми й утекли. За інформацією ЗМІ, щоб отримати необхідну інформацію, напередодні грабіжники взяли в заручники родину одного з працівників летовища.
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