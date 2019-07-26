У бразильському місті Сан-Паулу невідомі викрали 750 кілограмів золота з міжнародного аеропорту. Четверо зловмисників були озброєні та вдягнені в поліційні однострої.

Потрапивши до вантажного терміналу, вони пограбували інкасаторський фургон місцевої фірми й утекли. За інформацією ЗМІ, щоб отримати необхідну інформацію, напередодні грабіжники взяли в заручники родину одного з працівників летовища.