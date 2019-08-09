Под Житомиром произошла страшная авария. В результате ДТП пострадали 24 человека, 12 госпитализированы, из них - трое детей. Об этом сообщает "Униан".

Известно, что на автодороге "Житомир-Черновцы" произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Volkswagen"и автомобиля "BMW".

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля "BMW", двигаясь в направлении Житомира во время обгона выехал на обочину дороги, где потерял управление. Его "BMW"выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутный микроавтобус "Volkswagen LT35D"сообщением "Киев-Хмельницкий". Маршрутка ехала навстречу. И ею управлял 35-летний водитель из Хмельницкой области. После столкновения с маршруткой автомобиль загорелся. Спасатели локализовали пожар, также на месте работали 5 бригад "скорой помощи".

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