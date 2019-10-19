Ученые представили холодильник, который будет работать совсем по-новому. Вместо компрессора и фреонов в нем используются скручивающиеся и раскручивающиеся эластичные спирали. Об этом сообщает журнал Science.

"Резиновый холодильник" представляет собой лишь любопытный лабораторный эксперимент, однако теоретическая эффективность таких приборов существенно превышает КПД существующих машин.

Как работает холодильник?

Чтобы сделать необычный холодильник, который работает на "резиновом эффекте", физики опробовали нити из нескольких материалов. Во-первых, ученые изучили нить из природного каучука, а затем рассмотрели и вовсе не полимерный материал, а проволоку из сплава никеля с титаном.

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Каждую из этих нитей растягивали (какие-то на 20-30%, а, например, резину - в шесть раз), а затем начинали скручивать и раскручивать обратно со скоростью до 50 оборотов в минуту. При этом постоянно следили за температурой.