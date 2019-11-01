Народний депутат України Ірина Сисоєнко, людина, яка вже багато зробила для того, щоб українська медицина наблизилась до цивілізованих стандартів, в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла про основні проблеми в галузі охорони здоров'я в Україні.

- Нещодавно в Києві відбувся черговий марш за легалізацію медичної марихуани. Загалом це дуже дискусійне питання, але тенденція у світі така, що медичні препарати з канабісу потрібні великій кількості пацієнтів - і онкохворим, і тим, хто пережив травматичні ситуації, для реабілітації ветеранів. Що ви думаєте з цього приводу? Та чи підтримає МОЗ легалізацію таких препаратів?

Я хочу почати з того, що 44 країни світу легалізували медичний канабіс. Це, в першу чергу, європейські країни - Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Франція. Ті країни, які створюють можливість в цивілізований спосіб організовувати допомогу тим хворим, які її потребують. Я вважаю, що для України це такий тест на цивілізованість нашого суспільства в тому, щоб нарешті припинити ті речі, які стосуються популізму та всього іншого, а створити можливість майже 2 млн людей, які сьогодні хворіють на онкологію. З них десь 18 тис дітей, які мають захворювання, які супроводжуються фізичним болем, судомами.

Канабіс може допомагати такій кількості людей. В тому якраз полягає суть і зміст держави, щоб на рівні влади узаконити і створити державний механізм, коли б на зрозумілих підставах було б відповідно в Україні вирощування, сертифікація виробництва. І щоб українські фармкомпанії могли б виробляти з цієї діючою речовиною лікарський засіб, який би далі використовували для знеболювання і допомагали б, і рятували б почуття людей, фізичний біль і страждання. Це б стало порятунком для великої кількості людей.

Тому, ми маємо створити ті відповідні стандарт, умови, змінити законодавче поле ,і по суті, створити таку умову, щоб саме в Україні люди одержували високої якості медичну допомогу, а не шукали порятунку за межами країни.

- Як ви оцінюєте нову команду в Міністерстві охорони здоров’я? Чи здатні ці люди навести лад в українській медицині?

Будь-яка оцінка відбувається за результатами. За ці 2 місяця ми не бачимо поки результатів, за якими можна було б зробити оцінку. Але, в першу чергу, я вважаю, що оцінкою буде виконання тих пріоритетів уряду, які були задекларовані. Це зменшення смертності, збільшення тривалості життя. Тут величезна роль МОЗ.

- За вашою оцінкою, чи зможе МОЗ зробити все необхідне для того, щоб в Україні не повторилася епідемія дифтерії, яка була у 1990-х роках? Та що може зробити держава, щоб більшість українців усе-таки робили щеплення хоча б від найбільш небезпечних хвороб?

Зараз всі сили має бути направлене а те, щоб максимально збільшити кількість людей, яка буде вакцинована. Але, це можна зробити за однієї умови, якщо уряд, МОЗ прогарантує якість цих вакцин. Дуже важливо, щоб вакцинація відбувалась якісними європейськими вакцинами, тому що та безпосередньо інформація, яка тривала довгий час існувала в нашій державі, коли завозили індійські вакцини. І відповідно, що різні були ситуації з певними наслідками, особливо це стосується дітей, це створило страх в суспільстві щодо питань вакцинації. Так от, питання відновлення довіри до якості вакцини має стати пріоритетом зараз для діючого МОЗ.

- Яких найголовніших рішень ви очікуєте від держави в цілому та Міністерства охорони здоров'я зокрема? Що вони повинні зробити вже найближчим часом?

Мені дуже прикро говорити про те, що бюджет охорони здоров’я, який був проголосований в першому читані, дуже зменшує можливості для уряду реалізацію медичної реформи. Той закон, який вдалось відстояти в парламенті, передбачає, що в 2020 році має буди фінансування не менше 5% бюджету, цього в бюджеті не має. Знову будемо мати копійки, а ми всі розуміємо, що питання медицини – це, в першу чергу, - кошти. Немає коштів, не може бути змін.