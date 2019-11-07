Ізраїль готується до ймовірного землетрусу. За підрахунками сейсмологів, він може статися вже найближчими днями. Влада занепокоєна, адже будинки взагалі не готові до удару стихії, тож люди живуть під загрозою смертельної небезпеки.

За довгі десятиліття конфлікту, воєн і боротьби з терором, тема землетрусів в Ізраїлі якось відійшла в бік. Між тим, вчені б'ю на сполох - сирійсько-африканський розлом знову активний, трясе, хоч і не сильно майже кожен день. Потужні поштовхи, які призвели до людських жертв були тут востаннє в 1927 році. Таке трапляється раз на сто років і ймовірність підвищується з кожним роком. Тому служба тилу - аналог МНС постійно проводить навчання.

"Есть масса других служб, которые проходят специальный тренировки, в первую очередь, это пожарные. В больших муниципалитетах и тех, кто находится в сейсмически опасных зонах есть городские спасательные команды. Которые готовятся службой тыла, они состоят из работников муниципалитетов", - говорить Михайло Лобовіков, офіцер рятувальної служби, архітектор.

Але головна проблема не ступінь готовності надзвичайних служб, а стан житлового фонду. Половина житла в Ізріалі не відповідає вимогам сейсмостійкості і становить загрозу для своїх мешканців.

В Ізраїлі приблизно половина житлового фонду виглядає ось так. Це так звані будинки на курячих ніжках. Їх будували в кінці 50-х початку 60-х за прискореною і спрощеною схемою і про сейсмостійкість тоді ніхто і не думав. Такий будинок може не витримати навіть 3-4 бального землетрусу, і поховати всіх мешканців всередині. Жодна державна програма по зміцненню старого житла в Ізраїлі успіхом не завершилася.

Таких програм було багато, але то не вистачало грошей, то часу велика частина старих будинків так і залишилися неукріпленими. Особливо небезпечно у Хайфі і її околицях. Місто розташоване на схилах пагорбів і сильний поштовх просто скине будівлі вниз.

"Задача заключается в том, чтобы привести старый жилой фонд, который не подготовлен к этому в такое состояние, когда он защищен. Делается это двумя путями. Либо усиливаются старые здания, добавляются к ним комнаты безопасности, а сами здания усиливают бетонными конструкциями. Либо сносят старый дом и на его месте строят новый. Такие проекты идут по всей стране, но этого недостаточно, это нужно делать быстрее. И сейчас правительственная комиссия рассматривает вопрос, как ускорить этот процесс", - говорить Михайло Лобовіков, офіцер рятувальної служби, архітектор.

За розрахунками служби тилу, в разі сильного поштовху в перші хвилини можуть загинути близько 10 тисяч ізраїльтян. Це приблизно половина від всіх, хто загинув в терактах і війнах за всю історію держави. Якщо удар стихії буде вночі це число може подвоїтися.