У лондонському театрі обвалилася стеля: постраждали люди [ Редактировать ]
Кілька людей постраждали в Лондоні через обвал стелі у театрі Пікаділлі, неподалік Вест-Енд. Інцидент стався відразу після початку вистави.
Уламки впали на глядачів, які сиділи на найвищому ярусі. Загалом у залі перебувала понад тисяча людей. Їх евакуювали працівники екстрених служб. Причини інциденту з'ясовує поліція.
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