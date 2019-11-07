Кілька людей постраждали в Лондоні через обвал стелі у театрі Пікаділлі, неподалік Вест-Енд. Інцидент стався відразу після початку вистави.

Уламки впали на глядачів, які сиділи на найвищому ярусі. Загалом у залі перебувала понад тисяча людей. Їх евакуювали працівники екстрених служб. Причини інциденту з'ясовує поліція.