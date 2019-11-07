"Динамо" - "Копенгаген": стал известен стартовый состав киевлян [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В четверг, 7 ноября, стал известен стартовый состав киевского "Динамо" в противостоянии с сборной "Копенгагена".
Так, против датчан сегодня сыграют:
- на воротах - Георгий Бущан
- в линии защиты- Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора.
- полузащита - Шепелев, Сидорчук, Караваев.
- по флангам сыграют Вербич и Цыганков.
- в нападении Михайличенко поставил на Беседина.
Наопомним, "Динамо" вылетело в Данию на матч с "Копенгагеном".
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