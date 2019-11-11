"Очень пошло": Глюкоза шокировала фото в купальнике [ Редактировать ]
Популярная российская певица Глюкоза, которая недавно шокировала пышными формами, опубликовала новое фото в Instagram. На соответствующем кадре звезда предстала в купальнике нежного цвета.
"Иногда нужно хоть несколько дней, чтобы перезагрузиться. Особенно хорошо сменить обстановку", - написала Глюкоза под фото.
Поклонники неоднозначно отреагировали на кадр звезды: "Какая восхитительная и прелестница Глюкозка!", "Самая лучшая, невероятная", "Очень пошлое фото", "Наташа! Ну в чем главный секрет вашей сногсшибательной фигуры????".
Ранее сообщалось, что Глюкоза шокировала пышными формами.
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