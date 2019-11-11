Популярная российская певица Глюкоза, которая недавно шокировала пышными формами, опубликовала новое фото в Instagram. На соответствующем кадре звезда предстала в купальнике нежного цвета.

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"Иногда нужно хоть несколько дней, чтобы перезагрузиться. Особенно хорошо сменить обстановку", - написала Глюкоза под фото.

Поклонники неоднозначно отреагировали на кадр звезды: "Какая восхитительная и прелестница Глюкозка!", "Самая лучшая, невероятная", "Очень пошлое фото", "Наташа! Ну в чем главный секрет вашей сногсшибательной фигуры????".

Ранее сообщалось, что Глюкоза шокировала пышными формами.