Обнаженная Памела Андерсон ошарашила откровенным снимком (фото) [ Редактировать ]
Легендарная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась с поклонниками откровенным фото. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.
На снимке звезда позирует лежа на пляже, прикрыв грудь рукой и волосами. Поклонники назвали звезду самой невероятной и красивой.
"Вы самая потрясающая", "Невероятная", "Идеальная женщина", - написали поклонники.
Ранее сообщалось, что Пригожин с вантузом на голове шокировал фанатов.
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Пригожин с вантузом на голове шокировал фанатов (фото)
Поклонники с юмором отнеслись к публикации
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