Легендарная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась с поклонниками откровенным фото. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.

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На снимке звезда позирует лежа на пляже, прикрыв грудь рукой и волосами. Поклонники назвали звезду самой невероятной и красивой.

"Вы самая потрясающая", "Невероятная", "Идеальная женщина", - написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Пригожин с вантузом на голове шокировал фанатов.