Знаменитая британская модель Деми Роуз поделилась с поклонниками пикантным фото с отдыха в Таиланде. Кадры заезда опубликовала на своей странице в Instagram, что вызвало массу неоднозначных комментариев.

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Роуз снялась на фоне деревьев. Одни поклонники написали, что фигура модели потрясающая, а другие - наоборот, раскритиковали звезду.

Ранее сообщалось, что обнаженная Памела Андерсон ошарашила откровенным снимком.