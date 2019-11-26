Деми Роуз шокировала пышными формами (фото) [ Редактировать ]
Знаменитая британская модель Деми Роуз поделилась с поклонниками пикантным фото с отдыха в Таиланде. Кадры заезда опубликовала на своей странице в Instagram, что вызвало массу неоднозначных комментариев.
Роуз снялась на фоне деревьев. Одни поклонники написали, что фигура модели потрясающая, а другие - наоборот, раскритиковали звезду.
Ранее сообщалось, что обнаженная Памела Андерсон ошарашила откровенным снимком.
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