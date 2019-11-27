Монополія чи вередливість. Чиновники на Дніпропетровщині заборонили годувати дітей у школі. Саме так виглядає ситуація, що склалася в школі села Олександрівка, Дніпропетровської області.

В місцевій школі навчаються понад 400 дітей, і вже три роки тут не працює їдальня. Весь цей час гарячі напої та випічку школярам привозила кейтирингова компанія.

Однак районні чиновники заборонили і її. Батьки учнів вже скаржилися у різні інстанції, інстанції, як водиться, відповідають розмаїтими відписками, а тим часом проблему харчування батьки вирішують самотужки. Хто і чому позбавив школу спочатку їдальні, а потім - права на вибір, розкаже Олена Мендалюк.

Паравозиком з термосами першачки йдуть до спортзали. Її в Олександрійській школі використовують, як їдальню. Вчителі кажуть: діти у закладі можуть з'їсти лише те, що принесли з собою.

"Діти все ж таки, я вважаю, мають харчуватися вчасно, гаряча їжа повинна бути, а не те, що вони ось принесуть з дому", - говорить Тетяна Титярова, вчителька Олександрівської загальноосвітньої школи.

У спортзалі учні харчуються вже два роки. Бо їдальня не працює.

"Это ужасающее состояние уже длиться, у меня старший учится в 4 классе, то есть я это вижу уже 4 года", - говорить Сергій Блиндюк, батько учнів Олександрівської загальноосвітньої школи.

Ще у 2011 році стеля у їдальні почала протікати. Косметичний ремонт тут робили постійно. Та їдальню довелося закрити. Кілька років школа просила у району гроші, а це 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт. Підрядна організація на початку 2019 до нього приступила. Однак роботи тривали недовго.

"Перекрыл только крышу, сделал якобы демонтаж, ну вы видите, здесь вот как все было так все и есть. Пол сбили, сделали перегородку, поставили окна. Все. Окна крыша и все. Это стояло подрядчику почти 4 млн", - говорить Ольга Ткаченко, мати учнів Олександрівської загальноосвітньої школи.

І грошей у районі більше не знайшлося.

"Клопотання, які я писав на сільську раду, на районну раду щодо виділення грошей на харчування першого-четвертих класів сесія районної ради, яка відбулася на початку вересня - відхилила", - говорить Сергій Денисенко, директор Олександрівської загальноосвітньої школи.

Батьки школярів обурені.

"Зато они в рамках этого договора ремонта вывозят мусор на 292 тысячи и при чем они написали суму в два раза завышенную", - говорить Ольга Ткаченко, мати учнів Олександрівської загальноосвітньої школи.

"Почему-то ничего не решается. Куда-то деньги выделяются, куда они уходят, мы понять не можем", - говорить Олег Гусєв, батько учнів Олександрівської загальноосвітньої школи.

Коли в школі відновить роботу їдальня, у Дніпровській районній раді відповісти не готові.

"Повна забезпеченість того, щоб закінчити капітальне будівництво цього харчоблоку, 15 мільйонів, зараз використано порядка чотирьох і остальні ми допрашуємо. Коштів немає", - говорить Інна Капацин, керівник відділу освіти Дніпровської райдержадміністрації.

Батьки учнів Олександрівської школи написали скаргу до Дніпровської райдержадміністрації та прокуратури. А ще, кажуть, навідаються на сесію районної ради, щоб чиновники усе ж таки спромоглися віднайти гроші на ремонт.