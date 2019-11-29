На Дніпропетровщині дівчина-переселенка з Донецька створила комікс, який вже надрукували. Примітно, що свої думки в ньому виклала англійською. Дівчина розповідає, у малюнках вона показала, як їй було тяжко і що їй допомогло. Наші журналісти поспілкувалися з юною художницею.

Останні три роки впоратися з емоціями, страхами, переживанням Владі допомагає аркуш паперу та олівець.

"Болезнь, переезд, новое окружение можно так сказать. Это было для меня стресс. Вот поэтому я так показывала мои эмоции потому что не могла точно их рассказать, потому-то может быть их никто и не слушал, ну так мне было легче", - говорить Влада, авторка коміксу

Через воєнну російську агресію на Донбасі Влада з родиною покинула рідний Донецьк п'ять років тому. Відтоді кілька разів переїжджали з міста до міста. Зараз разом з мамою та бабусею живуть у містечку для переселенців у Кам'янському. Дівчина не охоче говорить, через що їй довелося пройти. Особливо уникає теми її хвороби - булімії.

"Весила так нормально. Когда я приходила мне говорили, что у меня живот прилипший к позвоночнику, я этого не понимала, я этого не видела. Потому что такая болезнь".

Малюнки Влади якось побачила досвідчена дизайнерка Ліка Толарая.

"Я попыталась понять, почему собственно такая девочка милая, рисует такие рисунки страшные. Там действиетльно было насилие, безнадега, какой-то безпросвет полный", - говорить Ліка Толарая, дизайнер.

Маючи у своєму доробку вже кілька десятків малюнків, Влада мріяла створити комікс. Разом із дизайнеркою взялися удосконалювати зображення. Попрацювали над текстом. За кілька місяців спільної роботи вийшов комікс "Метаморфози". Влада навмисне не дала імені головній героїні, аби читач міг поставити себе на її місце.

"Сначало у нее все нормально, а потом у нее стаются переломные моменты в жизни и она, ее никто не учил как с этим бороться, как с этим справляются другие люди и она находит другие альтернативные решения проблем", - говорить авторка коміксу.

Психолог Олена Подолян розповідає, - комікс, як спосіб самовираження, може стати справжнім порятунком для підлітків, які переживають складний період.

"Я бы сказала, что это метафора и это нарратив. Когда человек проходит очередной жизненный этап, достаточно сложный в весьма нежном возрасте. С очень малой поддержкой. Потом каждый из нас требует того чтобы просто об этом мочь рассказать", - говорить Олена Подолян, психолог.

Владі вдалося видати перший тираж коміксу - 200 примірників. Зараз дівчина працює над малюнками для нової книги.