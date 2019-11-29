"Чорна п'ятниця": американці штурмують крамниці [ Редактировать ]
Американці ринули штурмувати крамниці. Там стартувала "Чорна п'ятниця" - день шалених розпродажів. Частина універмагів розпочали її ще напередодні.
Одразу після святкового застілля на День подяки. "Чорні п'ятниці" - багаторічна традиція у США. І американці радо використовують нагоду, щоби закупися.
За підрахунками аналітиків, у передріздвяний період торгівці отримують 40% річного виторгу.
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