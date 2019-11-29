В п’ятницю, 29 листопада, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" з Олексієм Ліхманом голова "Укравтодору" Олександ Кубраков розповів, коли ж нарешті наші дороги зміняться на краще.

На наших дорогах є багато місць, які ніби прокляті, - там аварії майже щоденно. От як те перехрестя, на якому потрапив у ДТП Микола Кулеба. Чи можна якось у пріоритетному порядку розібратися з такими місцями? Переглянути там схему руху або побудувати розв'язки?

Що стусується саме цього місця, то ми з поліцією домовляємось, що можна там зробити без якихось кардинальних заходів. Перш за все, люди повинні не порушувати правил дорожнього руху.

Чи погоджуєтесь ви з тими, хто стверджує, що чим краще дороги, тим частіше наші люди потрапляють у ДТП, бо намагаються поганяти? Що можна з цим робити? Та чи з'являться на наших дорогах, як на Заході, пристрої для автоматичної фіксації порушень?

На жаль це наша реальність, і коли відкриваються нові ділянки дороги то за статистикою кількість ДТП збільшується. Нова ділянка повинна відкриватися з камерами фотофіксації

Чи є у вас вже розуміння, який кадровий спадок залишився вам в Укравтодорі? Скільки працівників доведеться звільнити? Де будете шукати нових працівників та на які зарплати?

Очевидно, що як і в кожній галузі є люди експерти своєї справи. Ми з фігурантами гучних справ намагаємось прощатись. Також, ми чекаємо молодих фахівців, і це буде для мене навіть плюсом. Ми суттєво збільшимо зарплати і я в це вірю.

Чи треба проводити аудит проектів, які зараз є в роботі? Та чи багато взагалі крали на дорогах у попередні роки?

Я можу спиратися лише на інформацію від правоохоронних органів. Особисто я бачив 5-10-15%. Це компетенція правоохоронних органів.