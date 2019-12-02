Известная российская певица Анна Семенович, которая недавно огорчила фанатов, показала смешное видео в социальной сети. Так, публикацию звезда разместила в своем Instagram.

"Всем хорошего настроения", - написала артистка.

Фанатам понравилась шутка знаменитости. Они поблагодарили ее за хорошее настроение и написали множество комплиментов.

"Обалдеть! Два в одном: и спорт, и настроение", "Классно выглядишь!", "Спасибо за хорошее чувство юмора!", "Мне так нравится ваша естественность", "Красотка", "Аня, куда это все в тебя??", "Супер, красотка!", - написали юзеры социальной сети.

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