В Киевской области в городе Васильков случилось происшествие. Так, местная жительница сообщила в полицию, что ее несовершеннолетнюю дочь насилуют. Сама женщина не могла помочь девочке, поскольку находилась далеко от дома. Правоохранители задержали насильника. Об этом сообщает пресс-службу полиции области.

По предварительной информации, насильником 14-летней девочки был ее дядя. 38-летний мужчина напоил племянницу алкоголем, после чего попытался ее изнасиловать. Брат потерпевшей увидел это через окно и сообщил матери, а уже она вызвала полицию.

Насильника уже задержали - сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Если сначала мужчине грозило обвинение по статье 156 (развращение несовершеннолетних), то после проведения экспертизы подозрение изменили на часть 3 статьи 152 (изнасилование несовершеннолетней) УК Украины. Теперь насильнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге изнасиловали 12-летнюю девочку, а также в Харькове мужчина изнасиловал 77-летнюю пенсионерку.