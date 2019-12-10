"Какая сочная": Анфиса Чехова взбудоражила фигурой в купальнике [ Редактировать ]
Популярная российская певица, актриса и телеведущая Анфиса Чехова поделилась с поклонниками фото с отдыха. Кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Чехова предстала в темном купальнике. "По небу летают пеликаны. Честно говоря, здесь на побережье можно подумать, что ты на Маврикии или на Бали", - написала артистка.
Также звезда добавила, что Оман, в отличие от многих арабских государств, славится красивой природой. "У нас в отеле на деревьях сидят большие разноцветные попугаи, по пляжу бегают упитанные такие крабики, как на Мальдивах", - добавила Чехова.
Поклонники отметили фигуру звезды: "Какая сочная", "Просто шикарная", "Невероятная".
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