Умерла солистка группы Roxette [ Редактировать ]
Фото: Claudio Bresciani
Умерла Мари Фредрикссон - солистка группы Roxette. Ей был 61 год.
Вокалистка всемирно известной шведской группы Roxette Мари Фредриксен скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на представителя певицы. По информации издания Dagen Nyheter, певица долгие годы боролась с раком.
Раньше сообщалось о том, что скончался создатель Ice Bucket Challenge. А также умер Юрий Лужников.
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