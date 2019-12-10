​​Умерла Мари Фредрикссон - солистка группы Roxette. Ей был 61 год.

Вокалистка всемирно известной шведской группы Roxette Мари Фредриксен скончалась на 61-м году жизни. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на представителя певицы. По информации издания Dagen Nyheter, певица долгие годы боролась с раком.

Раньше сообщалось о том, что скончался создатель Ice Bucket Challenge. А также умер Юрий Лужников.