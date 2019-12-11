Екологічне лихо у Черкасах. Місцеві жителі виявили прямо на міському узбережжі незаконний скид нечистот. Півтора року тому "Подробиці" вже розповідали про цю проблему. Після сюжету скиди припинились, але ненадовго… Хто ж забруднює Дніпро? Розбирався Станіслав Кухарчук.

Сморід від нечистот відчувається навіть у морозну погоду, каже Олег Суденко. Стоки з труби вуличної каналізації потрапляють прямісінько в Дніпро. І місцеві жителі помітили це тільки тоді, коли впав рівень води.

"Літом не видно, бо вода підходить під самі дерева і це все вже під водою. Воно прямо одразу все у воду тече купаються люди, і діти купаються - приходять у вихідні, в святкові дні тут всі", - говорить Олег Суденко, житель Черкас.

Скільки бруду потрапило у річку за цей час місцеві жителі навіть не уявляють. Вони у розпачі, адже на узбережжі безліч пляжів і зон відпочинку. Однак схожа ситуація тут уже була. Півтора роки тому ми вже розповідали про незаконний промисловий скид в цьому районі.

В березні 2018 року з цієї самої ливневої каналізації теж текли нечистоти. Тоді екологи, відібравши проби води, з'ясували - в ній були присутні домішки риби та жирів. Ймовірніше за все врізалось в ливневку якесь з підприємств розташованих на території колишнього консервного заводу. Після виходу нашого сюжету скиди припинились …але винуватців так і не знайшли.

Цього разу екологічна інспекція теж відреагувала. Запевняє: проби води відібрали, факт скиду зафіксували і шукають винуватців. Однак минулого разу довести причетність підприємства до несанкціонованої врізки у вуличну каналізацію не змогли. Та й займатися цим мав би балансоутримувач мережі.

"Так як данні випуски знаходяться на балансі комунального підприємства вони повинні забезпечувати належну експлуатацію даних випусків. Ми здійснюємо тільки нагляд і контроль за поверхневою водою. Ми можемо провести тільки розрахунки в разі перевищень і передати на поліцію, щоб вони встановили", - говорить Віталій Бойко, начальник відділу екологічного контролю екологічної інспекції центрального регіону.

Комунальники ж лише розводять руками. Мовляв, на узбережжя виведені 14 подібних ливневок і на кожній з них є десятки незаконних підключень. Проконтролювати і знайти їх власників для балансоутримувача нереально тому вирішити проблему посадовці вирішили іншим чином:

"Самим дієвим на мою думку, було прийняте рішення про будівництво локальних очисних споруд на витоках", - говорить Олексій Мельник, директор черкаського комунального підприємства "Челуаш".

Очисні споруди платникам податків обійдуться в десятки мільйонів гривень. На їхнє будівництво місто проситиме гроші в держави, відповідне звернення вже підготували. Поки ж нечистоти продовжують текти у Дніпро.