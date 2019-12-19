Тина Кароль впечатлила поклонников ярким фото [ Редактировать ]
Тина Кароль / Фото: instagram
Известная украинская артистка Тина Кароль поразила поклонников новогодним нарядом. Тина разместила фото на своей странице в Instagram.
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Звезда позировала в красивом новогоднем наряде и гуцульском кардигане. Образ дополнили стильные туфли в тон.
Раньше сообщалось о том, что Тина Кароль показала аппетитные формы в белье, а также Джамала восхитила стройной фигурой.
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