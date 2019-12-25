Харківський поліцейський зазнав поранень при затриманні злочинця [ Редактировать ]
У Харкові тяжких ножових поранень зазнав поліцейський, коли намагався визволити з заручників жінку. Під час переговорів із нападником, начальник карного розшуку райвідділу поліції запропонував на обмін себе. Злочинець погодився. І коли той відволІкся - поліцейський спробував відібрати ножа. Проте був поранений у шию. Тепер правоохоронець - у реанімації. Зловмисника затримали. Йому загрожує довічне ув'язнення.
"Молода жінка в Немишлянському р-ні відвела дитину до дитячого садочка, поверталася додому, і на неї напав зловмисник, в руках був ніж, затулив їй рота долонею, приставив ніж до горла, і затягнув її у кущі, в подальшому запропонував їй сповістити в поліцію, що він взяв її в заручники", - говорить Валерій Сокуренко, начальник ГУНП в Харківській області.
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