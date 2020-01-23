На Рівненщині сільського голову зловили з бурштином.

Посадовець намагався перевезти його у власному мікроавтобусі. Але машину спинила поліція. А там три мішки із бурштином. Усього майже тридцять кілограмів. Усе каміння відбірне - великої фракції. Таке на чорному ринку може коштувати понад тридцять тисяч доларів. Весь "сонячний камінь" відправили на експертизу. Її результатів чекають, щоб оголосити посадовцю підозру. Якої саме сільради очільника упіймали - у поліції не розголошують. Кажуть, він з Полісся, де й досі місцеві мешканці копають бурштин.

"Викрили 36-річного голову однієї із сільських рад Дубровицького району на незаконному перевезенні бурштину. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до трьох років", - говорить Марія Юстицька, речниця Нацполіції у Рівненській області.