Індія відправить у космос жінку-гуманоїда (відео) [ Редактировать ]
Індійський гуманоїд освоюватиме космос. У країні презентували жінку-робота, яка вирушить у тренувальний політ космічного корабля Gaganyaan.
Вйоммітра (так назвали гуманоїда) через датчики збиратиме інформацію про параметри польоту, стан усередині пасажирського відсіку та перевантаження. Запуск запланований на кінець цього року. У разі успіху, у 2021 році Індія вперше спорядить у космос людину.
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