Індійський гуманоїд освоюватиме космос. У країні презентували жінку-робота, яка вирушить у тренувальний політ космічного корабля Gaganyaan.

Вйоммітра (так назвали гуманоїда) через датчики збиратиме інформацію про параметри польоту, стан усередині пасажирського відсіку та перевантаження. Запуск запланований на кінець цього року. У разі успіху, у 2021 році Індія вперше спорядить у космос людину.