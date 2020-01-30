Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением. Соответствующая информация была опубликована премьер-министром в Telegram.

Результат борьбы с незаконными АЗС и отдельных коммуникаций с участниками рынка - за два месяца цена на дизельное топливо и бензин снизилась в среднем на 2 гривны, - сообщил премьер-министр.

Премьер-министр объяснил, что это дает людям:

Ежедневные расходы украинский сумм уменьшились на 16500000 грн, или на 511 млн грн в месяц. Более того, за два месяца официальные продажи горючего увеличились на 6%, а это значит, что увеличилось и количество налогов, уплачиваемых в бюджет.

Гончарук также пояснил, как это получилось сделать:

Совместно с правоохранителями и органами контроля отработали почти 4 тыс нелегальных АЗС по всей стране. Часть закрыли, другая часть - получили лицензии на официальную работу. В отдельных областях, например, в Луганской и Николаевской объемы продажи горючего увеличились на 15%. Еще в трех: Винницкой, Днепропетровской и Черкасской - на 14%.

Глава Кабмина отметил, что работа продолжается.

Отдельно хочу обратить внимание. Мы знаем о путях попадания нелегального топлива на рынок. Мы видим все изменения на рынке, поэтому закрыть АЗС на одной улице и открыть на соседней - не получится. "Серым" и "черным" рынкам не место в Украине, - подчеркнул Гончарук.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин согласовал увольнение Кравцова. А также премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о соглашении транзита газа, которое позволит снизить цену на газ для потребителей. Напомним, в пресс-службе Минэнерго рассказали, как изменится тариф при нулевом транзите.