Свитолина вырвалась на второй круг турнира в Таиланде [ Редактировать ]
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в одиночном разряде турнира WTA International в Хуахине (Таиланд). Об этом сообщается в Twitter соревнований.
Свитолина одержала победу над Бибиане Схофс из Нидерландов со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут.
На втором круге соревнований Свитолина встретится на корте с австралийкой Сторм Сандерс, которая прошла в основную сетку через квалификацию.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.
Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.
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