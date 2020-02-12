Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в одиночном разряде турнира WTA International в Хуахине (Таиланд). Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Свитолина одержала победу над Бибиане Схофс из Нидерландов со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут.

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На втором круге соревнований Свитолина встретится на корте с австралийкой Сторм Сандерс, которая прошла в основную сетку через квалификацию.

Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.

Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.

Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.

А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.