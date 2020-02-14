Ученые показали впечатляющие фото коронавируса [ Редактировать ]
Ученые из национального институт аллергии и инфекционных заболеваний США в Мэриленде показали фото смертельного коронавируса из Китая. Его официальное название COVID-19. Об этом сообщает Flickr американской гослаборатории.
Ученым удалось сделать фото на сканирующем и просвечивающем электронном микроскопе. Через образец коронавируса они пропустили пучок электронов. После этого его увеличили с помощью магнитных линз и регистрируют на CCD-матрице.
На само деле он не имеет красок, поэтому ученые добавили фото немного цвета. COVID-19 визуально не отличается от возбудителей атипичной пневмонии коронавирусов SARS и MERS.
Мы писали, что появилась новая дата эвакуации украинцев из Китая. Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинцев.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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