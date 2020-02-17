Вакцина проти коронавірусу може з'явитися на ринку вже цього літа. Американська біотехнологічна компанія заявила, що вона вже її створила і починає випробування. Наразі від недуги померло 1775 людей. Вилікувати вдалося майже одинадцять тисяч пацієнтів. Причому нових випадків зараження дедалі меншає. Усі подробиці - розповість Світлана Чернецька.

З квітами та під спалахи фотоапаратів покидає лікарню сім'я Лі. Ураження коронавірусом їм діагностували понад два тижні тому. Лікування подіяло - сліду COVID-19 немає ані у подружжя, ані у їхнього однорічного сина.

"У мене взагалі не було жодних симптомів, і жодного фізичного дискомфорту. Моя ситуація виявилася відносно легкою. Чоловікові було важче. Він мав гарячку чотири дні поспіль та кашляв", - розповідає Лі, пацієнтка, яка одужала від коронавірусу.

Разом із сім'єю Лі, із цієї пекінської лікарні виписали вісьмох пацієнтів. А нові хворі не поступали. Останні три дні по всьому Китаю фіксують спад епідемії.

"Ми бачимо, що коронавірус - реагує на лікування. За межами Китаю виявлено лише 1% випадків ураження. Це означає, що ми змогли ефективно стримати епідемію у наших кордонах", - запевняє Ван Ї, міністр закордонних справ Китаю

За межами Китаю цей лайнер - один із найбільших осередків коронавірусу. На Diamond Princess щодня фіксують нові випадки COVID-19. Кількість уражених вже зросла до 355 людей. Вже півтора тижні корабель перебуває на якорі поблизу Японії. Втім, для багатьох пасажирів ізоляція на борту закінчиться дуже скоро. Канада, Гонконг, США та Південна Корея оголосили про евакуацію своїх громадян.

"Вже у наступні кілька днів наш уряд планує забрати своїх громадян додому. За умов, що вони пройдуть тестування у японських медиків та мають бажання повернутися", - говорить Парк Неунг Ху, міністр здоров'я та добробуту Республіки Корея.

Зк першими лайнер покинуть американці. За ними вже прислали літаки. Пасажири пакують валізи.

"Насправді, трохи сумно повертатися додому. Адже моя подруга із коронавірусом лежить у лікарні в Японії. Не хочеться її покидати тут одну. А ще ми дізналися, що ще два тижні будемо на карантині, коли прибудемо до США. Це дуже впливає на наші плани", - говорить Джеррі Сератті-Голдман, пасажирка лайнера Diamond Princess із США.

Коронавірус вже розповсюдився на 30 країн світу. За межами Китаю зафіксовано 5 смертей з понад 500 випадків захворювання. Найважче COVID-19 переносять літні люди. Зокрема, у Європі першою жертвою захворювання став 80-річний чоловік.

"Цей чоловік був туристом з Китаю з провінції, де розпочався спалах коронавірусу. Він був госпіталізований та ізольований. Але його стан стрімко погіршувався, останні дні він перебував у реанімації", - говорить Агнес Бузін, міністр охорони здоров'я Франції.

Загалом у Франції шестеро людей інфікувалися COVID-19. Усі вони досі перебувають під наглядом медиків.

А от у Британії вісьмох із дев'яти хворих на коронавірус - вже виписали із лікарні. Усі вони повністю одужали і більше не становлять загрозу для інших. Тим часом, нових випадків ураження в країні немає. Втім, у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають, що радіти надто рано. Епідемія може знову розгорітися у будь-який момент.