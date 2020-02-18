Бізнес на воді: Гренландія хоче торгувати льодовиками [ Редактировать ]
Гренландія планує експортувати талу воду з льодовиків. Про це в інтерв'ю данським ЗМІ розповів міністр індустрії та енергетики - Єсс Сване.
За його словами, експерти перевірили відповідність води санітарним нормам, і виявили, що вона надзвичайно чиста.
Велика кількість талого снігу була в Гренландії протягом тисячоліть, а тепер його хочуть перетворити на товар. Ліцензії на експорт отримали вже дев'ять компаній. Постачатимуть ресурс, зокрема, у регіони, які потерпають від засушливих погодних умов.
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Гренландія експортуватиме воду з льодовиків
За його словами, експерти перевірили відповідність води санітарним нормам, і виявили, що вона надзвичайно чиста. Велика кількість талого снігу була в Гренландії протягом тисячоліть, а тепер його хочуть перетворити на товар
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