Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины на минувшей неделе проинспектировала завод по изготовлению футбольных полей "ФФУ Продакшн". Причиной стало расследования возможного нарушения законодательства Украины со стороны президента ФФУ/УАФ Андрея Павелко.

"Запрошення відвідати завод УАФ неодноразово надсилала членам ТСК, починаючи з минулого року. Ознайомитися з виробництвом підприємства народних обранців також запрошували представники "ФФУ Продакшн". Тому членів ТСК радо вітатимуть на заводі та ознайомлять їх з усіма етапами високотехнологічного виробництва, а також нададуть відповіді на запитання, які виникатимуть у народних депутатів.

Детальніше про цю поїздку представників ТСК на завод із виготовлення штучного покриття для футбольних полів та майданчиків ви зможете дізнатися на сторінці facebook підприємства", - накануне пафосно проанонсировал рекламный флэш-моб официальный сайт федерации. (Ffu.ua, 11.02.20).

Приглашение было принято, члены ВСК во главе с ее председателем Анатолием Костюхом, заместителем Григорием Мамкой, а также Владимиром Захарченко и Андреем Боблях побывали в Мартусовке и посетили загадочный объект.

Однако СМИ театральной постановке национальной ассоциации быстренько приписали жанр комедии. Причем ломаной. Журналисты не поленились по совету ФФУ/УАФ заглянуть на предлагаемую страницу в Facebook. И первое, на что обратили внимание - ее внезапное пробуждение. Как оказалось, информация на ней не обновлялась без малого год - с апреля 2019-го. Но, как только заработала следственная комиссия ВР, закипела жизнь и там.

В связи с этим, у прессы тут же возник логичный вопрос: подобный спектакль с якобы работающим на полную мощность оборудованием устроили специально для комиссии или оно функционирует так ежедневно? И этот вопрос далеко не единственный. У главного редактора еженедельника "Футбол" Артема Франкова, к примеру, их накопилось более двух десятков. Он изложил их подробно в своем блоге на ресурсе "Гордон".

"Наверное, есть смысл в свете последних событий повторить некоторые очевидные моменты. Февральские тезисы. Нечто вроде прямого обращения к участникам ВСК ВР - авось, это хоть чем-то им поможет не отвлекаться на экскурсии и бить не бровь, а в глаз. Извините, список вопросов накопился довольно объемистый.

1. Это специально для комиссии устроили подобный спектакль? Или завод работает так ежедневно? Если мы без предупреждения приедем в любой другой день, завод будет работать? Ага - говорите, будет работать, а почему журналисты говорят, что завод не работает? Довелось посмотреть видеоматериалы журналистского расследования, как журналисты несколько раз приезжали на завод, а охранник несколько дней им рассказывал, что на заводе никого нет. Это ложь? Журналисты лгут?

2. Какое количество продукции завод изготовил за весь период деятельности? Сколько выпускается в среднем за год, месяц, день? Для скольких примерно футбольных полей и каких размеров?

3. Какое количество продукции продано за весь период? Сколько приблизительно реализуется за год, месяц?

4. Сколько сырья закуплено и сколько затрачено? У какого поставщика? Правда ли, что сырье закупалось через эмиратскую фирму СТД? Почему?

5. Какова себестоимость искусственного покрытия для футбольного поля? Смотрите, как странно получается. По вашим данным (сметчица Лавровская), эта себестоимость составляет 336,59 грн (12,7 евро) за 1 м². А это на 4 евро дороже, чем стоимость искусственной травы "Политан". В чем тут дело?

6. По какой цене отпускаете? У нас такие данные. 499 грн (18,83 евро) согласно актам выполненных работ по Киеву, но есть и другая цифра - 631,95 грн (23,84 евро) за 1 м². Согласно расчетам в документах из электронной переписки.

7. Дороже ли искусственная трава от "ФФУ Продакшн", чем аналоги от европейских производителей? Почему? Как не дороже? А вот Генеральная прокуратура на прошлом заседании комиссии сообщила, что ваша искусственная трава почему-то обладает стоимостью, завышенной на 34% по сравнению с аналогами, и отсюда вытекают убытки для государства на сумму 9 420 499,28 грн. Стало быть, судебные эксперты тоже врут? Или кто здесь вообще врет?

8. Какова стоимость искусственного покрытия у "Политан", по технологии которого производится искусственная трава "ФФУ Продакшн"? Подсказка. Стоимость покрытия "Политан" 8,5 евро (225,25 грн) за 1 м². Источник информации - опубликованная переписка из электронной почты генсека ФФУ/УАФ Записоцкого, достоверность подтверждена.

9. Правда ли, что в апреле 2017 года, как раз перед выделением бюджетных средств на строительство футбольных полей, переговоры с "Политан" велись о закупке искусственного покрытия по следующим ценам: 10,68 евро за 1 м² с наценкой 0% (включая доставку в Украину), с наценкой в 10% - 11,53 евро; 20% - 12,38 евро, 30% - 13,23 евро? Снова неправда? А опубликованная электронная переписка Записоцкого опять-таки подтверждает эту информацию.

И наконец, главное. Ваше же дочернее предприятие "Спорттехнология" приобрело у "Политан" покрытие в мае и октябре 2017 года - опять-таки перед выделением бюджетных средств - по цене 8,5 евро (225,93 грн) ровно на 72 поля размером 42х22?

10. Как вы считаете, не лучше ли было использовать значительно более дешевое и значительно более качественное покрытие производства немецкого завода "Политан" и для строительства футбольных полей за государственные средства?

11. Какое покрытие ООО "ФФУ Продакшн" и ООО "Спорттехнология" использовали при строительстве 66-ти футбольных полей в Киеве - собственного производства или "Политан"?

12. Сколько фактически завод заработал на бюджетной программе? Подсказка. Согласно опубликованной переписке только на продаже искусственного покрытия завод заработал 77 117 967 грн.

13. Возникает общий вопрос: зачем строили и запускали завод, если себестоимость покрытия, которое он производит, на 4 евро выше, чем коммерческая цена качественного немецкого покрытия, и на 2 евро выше, чем цена покрытия "Политан" уже с доставкой в Украину?

Коммерческая же цена покрытия "ФФУ Продакшн" фактически выше, чем уже доставленный в Украину "Политан" более чем в два раза! При том, что заведомо хуже по качеству (будучи как минимум не сертифицированным). Объясните, пожалуйста, как нормального человека можно без применения силовых методов убедить покупать вдвое более дорогую продукцию, еще и ниже качеством!?

14. На каких расчетах основывалось руководство УАФ, рекламируя завод и вещая, что, конечно, покрытие собственного производства будет значительно дешевле. В результате-то получается, что оно чуть не вдвое дороже и хуже по качеству!

15. Насколько завод рентабелен? Каков оборот/прибыль завода за весь период работы, год, месяц?

16. Какова численность рабочих завода? Какой у них график работы?

17. Какая зарплата у рабочих? Сколько всего в месяц завод расходует на заработную плату своих сотрудников?

18. Завод арендует помещение или это собственность завода?

19. С кем подписан договор аренды? Какова арендная плата?

20. Почему "ФФУ Продакшн", которое вело переговоры с поставщиками о закупке оборудования для завода напрямую, в итоге закупило оборудование через эмиратскую фирму СТД с 20-процентной наценкой? Связано ли это с тем, что СТД была подконтрольна ФФУ через директора "ФФУ Продакшн" Окунского? Или же с теплой встречей самого Павелко с шейхом-директором СТД, фото с которым побывало на страницах СМИ всего мира?

21. Если вы утверждаете, что таково было требование фирмы "Политан", то почему "Политан" ответил журналистам, что ничего подобного не требовал? Если все обстоит так, как вы рассказываете, то что же тогда так обеспокоило прокуратуру города Ингольштадт, Германия, которая расследует махинации руководства ФФУ и Роба Веннекера?

22. Подписано ли с "Политан" лицензионное соглашение? Если его нет, то вы нарушаете права "Политан", фактически воруя у них технологию и производя продукцию по их технологии, но без их разрешения?"

При этом А.Франков напоминает, что главным во всей этой истории было и остается одно. Никто не против футбольных площадок как таковых, но категорически против их постройки по завышенной цене. По сути, главный посыл в том, чтобы на любом хорошем деле не нагревали руки всякого рода казнокрады. Что со всей очевидностью произошло у нас в стране усилиями Андрея Павелко и его подручных.

"Уникальный", как его позиционируют рекламисты из УАФ, завод в Мартусовке и вправду уникален. Он использует доступное сырье - средства государственного и местных бюджетов - и эффектно перерабатывает их в заоблачные зарплаты обитателей Дома футбола и некие неучтенные активы, также неизменно оседающие в карманах властителей отечественного футбола.

Клубок этот кажется сложным только на первый взгляд. Точнее, сложность его вовсе не в хитросплетениях нитей. Сложность исключительно в наличии доброй воли, которой необходимо пробивать и сдвигать различные крыши и круговые поруки:

- задать конкретные вопросы;

- не позволить юлить при ответах на них;

- и каждое слово в этих ответах проверять документами и экспертизами.

Разумеется, это не только и не столько о депутатах - членах ВСК. Это, прежде всего, пишется и адресуется правоохранительным органам, Офису генерального прокурора, от которого хотелось бы увидеть конкретные и непредвзятые действия", - призывает главред "Футбола". (Gordonua.com, 12.02.20).

К сожалению, несмотря на громкие расследования журналистов и заявления общественных организаций, правоохранители с делом затягивают. Десятки экспертиз и следственных действий по фактам злоупотреблений в ФФУ/УАФ только предстоит провести. Об этом 13 февраля на брифинге после очередного заседания Временной следственной комиссии рассказал заместитель председателя Григорий Мамка.

"Обсяг великий - саме матеріалів, які підлягають вивченню ТСК. На мою думку, їх фізично не реально розглянути. Якщо будемо не встигати - будемо голосувати за продовження роботи ТСК, тому що дуже фактів багато і в ЗМІ, але ці факти - вони не в повному обсязі всі факти, не в повному обсязі досліджуються правоохоронними органами, не якісно досліджують по деяким - не проведено жодної слідчої дії і слідчі, того не знаючи, прийшовши на ТСК, і коли члени ТСК порахували терміни, в тому числі я, - то терміни закінчилися в минулому році", - приводит слова народного депутата программа "Подробности" на канале "Интер". (Podrobnosti.ua, 13.02.20).

Тем не менее, члены ВСК надеются, что им удастся сдвинуть расследование с мертвой точки и разобраться в финансовых хитросплетениях ФФУ/УАФ. Кстати, одно из них - самое курьезное в истории ассоциации - уже успело стать интернет-мемом. Речь о нецелевом использовании финансовой помощи от УЕФА на покупку десятков тонн кофе, чая и морепродуктов. Как стало известно на заседании комиссии, по указанию Павелко эти средства были перечислены на счета сомнительных оффшорных компаний и …растворились вместе со специфическим товаром для нужд украинского футбола. Ибо де-факто ни кофе, ни чая, ни даров морей просто не оказалось в порту доставки Гамбурга. Другой вопрос - куда делись 13 млн. евро?

Вероятно, этот скандальный пример управленческого таланта Андрея Павелко, многократно тиражируемый в СМИ, поверг в шок даже, видевших на своем веку, бывалых "следаков". Во всяком случае,

по заверению зампреда ВСК Г.Мамки, некоторые правоохранительные органы заметно активизировали свою работу. Не исключено, что результаты слушаний станут известны уже через месяц-полтора.

Автор: Виктор Журавлев