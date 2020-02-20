На Тернопільщині масово отруїлися курсанти коледжу [ Редактировать ]
Масове отруєння на Тернопільщині. Двадцять сім вихованців професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою госпіталізовані до лікарні із симптомами харчового отруєння. Усі студенти скаржилися на біль у животі, діарею та загальну слабкість. Підліткам - від 15 до 18 років, усі мешкають у гуртожитку. Фахівці Держспоживслужби почали розслідування.
"На даний час маємо 27 дітей, які госпіталізовані в районну лікарню. Загальний стан дітей задовільний. Вживаються заходи щодо встановлення причин отруєння, відібрані зразки їжі, в тому числі і в столовій навчального закладу та домашньої їжі яку вживали діти напередодні", - говорить Петро Тихович, начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області.
"Всі діти в задовільному стані. Яка причина цього захворювання ми встановлюємо, працює комісія держпродспоживслужби, лабораторний центр, правоохоронні органи, всі повністю структури. То що ми бачимо на сьогоднішній день загрозливо стану для здоров'я і життя немає", - говорить Валерій Суконнік, виконувач обов'язків головного лікаря Збаразької районної лікарні.
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