10-летняя харьковчанка Эмилия, которая являлась обладательницей роскошной шевелюры, пожертвовала свои волосы для специального медицинского "парика" для больного ребенка. Таким поступком маленькая "Рапунцель" вызвала восторг у пользователей сети.

"Эмилия отдала свои волосы. Для того, чтобы оценить значимость ее поступка, необходимо знать, что 147 000 000 людей на Земле страдают гнездной алопецией, то есть полной потерей волос. Среди них есть дети, которые испытывают невероятные психологические страдания", - отметила ее бабушка Кира Джафарова - врач по специальности.

На фото девочка запечатлена со старой и новой прической.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс пожертвовал $10 млн на борьбу с коронавирусом.