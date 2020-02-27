На Одещині підробляли елітні алкогольні напої [ Редактировать ]
Підпільний цех з виготовлення алкоголю викрили на Одещині. Налагодили бізнес п'ятеро чоловіків, які виробляли фальсифіковані елітні напої. Збували через гуртову торгівлю та вроздріб.
Під час обшуку, правоохоронці вилучили 12 тисяч фальшивих акцизів, майже 400 літрів алкоголю та 2,5 тонни спирту - загалом, на понад 2,5 мільйони гривень. Організатора нелегальної справи вже затримали.
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