У берегов таиландского острова Пхукет турист из Великобритании три дня провел в открытом море. Его парусная яхта обломалась, у нее отказал двигатель. Об этом сообщает Daily Mail.

Терпящую бедствие яхту с человеком на борту обнаружил экипаж судна морского снабжения, капитан которого и передал на берег информацию.

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На борту яхты с неисправным мотором, который отказал из-за сильного ветра, находился 70-летний турист из Великобритании Майкл Тернер.

Он рассказал спасателям, что у него запасов провизии оставалось еще на три дня.

Фото: Viral Press

Ранее сообщалось о том, что из-за сильного шторма в Крыму погибли шесть человек. Также читайте о том, как в Таиланде из-за шторма погибли 16 человек.

А в оккупированном Крыму, в районе пляжа Приморский, шторм с пирса смыл мужчину. Его захлестнуло волной и смыло в море.