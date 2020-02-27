Турист три дня скитался в открытом море [ Редактировать ]
У берегов таиландского острова Пхукет турист из Великобритании три дня провел в открытом море. Его парусная яхта обломалась, у нее отказал двигатель. Об этом сообщает Daily Mail.
Терпящую бедствие яхту с человеком на борту обнаружил экипаж судна морского снабжения, капитан которого и передал на берег информацию.
На борту яхты с неисправным мотором, который отказал из-за сильного ветра, находился 70-летний турист из Великобритании Майкл Тернер.
Он рассказал спасателям, что у него запасов провизии оставалось еще на три дня.
Фото: Viral Press
Ранее сообщалось о том, что из-за сильного шторма в Крыму погибли шесть человек. Также читайте о том, как в Таиланде из-за шторма погибли 16 человек.
А в оккупированном Крыму, в районе пляжа Приморский, шторм с пирса смыл мужчину. Его захлестнуло волной и смыло в море.
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