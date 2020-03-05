Не забрали из Китая из-за собаки: Зеленский предложил девушке оставить питомца [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский считает, что Анастасия Зинченко, которую ранее не забрали из Уханя из-за ее собаки, должна эвакуироваться домой, а своего домашнего питомца оставить в посольстве Украины в Китае. Его можно будет забрать его после снятия запрета на перевоз животных, чтобы не превращать сложившуюся ситуацию в абсурдную. Об этом Зеленский сообщил в Новых Санжарах, отвечая на вопросы журналистов.
"Есть проблемы внутренние. Она (Анастасия Зинченко) - нормальный человек, но она должна понять, что сейчас серьезная ситуация. Есть сложные вопросы жизни людей, и мы с ними сейчас работаем. Поэтому это уже не вопрос шуток. Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решения. Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит - вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой - это уже немножко перебор", - сказал он.
В четверг в 12:00 завершился срок обсервации украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Уханя (Китай) из-за вспышки коронавируса, которую они проходили в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах (Полтавская область).
Напомним, что 5 марта в Новых Санжарах выпустили находящихся на обсервации украинцев, которых ранее эвакуировали из Китая. Зеленский выступил с заявлением и подарил подарки "освобожденным".
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