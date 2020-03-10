У Парижі панікують щодо можливої повені [ Редактировать ]
Розлиття Сени лякає парижан можливою повінню. Жителі французької столиці пильно приглядаються до статуї Зуава під мостом Альма. Рівень води під скульптурою - неофіційний маркер, що вказує на небезпеку водопілля.
Нині річкові хвилі вже омивають ноги воїна. Через це міська влада закрила для відвідин берегову зону, а також заборонила роботу туристичних катерів.
Однак, за прогнозами синоптиків, велика вода цього року лиха не наробить. І вже всередині тижня її рівень у Сені піде на спад.
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