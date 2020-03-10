Хворого на коронавірус мешканця Чернівців обстежать медики ВООЗ [ Редактировать ]
Хворого на коронавірус українця обстежуватимуть медики Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони приїдуть уже завтра. Така практика є загальноприйнятою у світі.
Нагадаємо, 39-річний житель Чернівців - перший і єдиний в Україні інфікований коронавірусом. Його ушпиталили до обласної лікарні наприкінці лютого, а в березні діагноз підтвердився. Наразі з підозрою на Covid-19 у лікарні перебуває ще троє людей.
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