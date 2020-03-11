Кенійська барабанщиця-віртуозка створила жіночий музичний гурт [ Редактировать ]
Кенійська барабанщиця-віртуозка створила жіночий музичний гурт. Для африканської країни це не просто сміливий експеримент, а нечуване зухвальство. Як вдається долати ґендерні стереотипи - про це далі.
Перкусіоністка Касива Мутуа із запалом вистукує джазові ритми на ударній установці. Нині дівчині 31 рік, і вона - відома у світі виконавиця. Проте, коли у 6-річному віці буквально захворіла бажанням грати на традиційно чоловічих інструментах, зіткнулася з неабиякими труднощами. Ніхто й чути не хотів про фахову музичну освіту для дівчинки. Касива все свідоме життя доводить - африканські жінки попри всі перешкоди можуть зійти на музичний олімп.
"На нашому континенті такі обмеження існують не лише в Кенії. У Західній Африці для жінки грати на барабані джамбе - абсолютне табу. Є ритуали і церемонії, які жінкам заборонено відвідувати. І я вважаю, моє завдАння - подолати такі перепони", - говорить Касива Мутуа, барабанщиця.
У 2016 Касива Мутуа успішно гастролювала Європою в межах туру африканських артистів. Потім своєю пристрасною лекцією про користь від навчання гри на барабанах для молоді здобула чимало прихильників на освітній платформі ТЕД-токс. І ось тепер зібрала жіночий гурт із чотирьох виконавиць, який має показати світові нову африканську жіночу музику.
"Мені подобається співати під її музику. Думаю, Касива знайшла ідеальне поєднання самовираження та музичності. Найпрекрасніше для мене - це спостерігати, як вона змінює стиль власною музикою", - говорить Джун Гачуї, співачка.
Нині гурт Касиви Мутуа не лише виконує сучасну та традиційну музику, а й проводить уроки та бере під опіку кенійок, які теж прагнуть опанувати гру на ударних інструментах. І в столиці країни Найробі таких сміливиць стає дедалі більше.
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