В среду, 11 марта, во время пересечения КПВВ "Майорск" на Донбассе умерла женщина 1953 года. Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в своем Facebook.

"Только что мне сообщили, что в 16:05 на КПВВ Майорск умерла женщина 1953 г.р., гражданка Украины. Женщина переходила КПВВ, в 15:30 ей стало плохо, она потеряла сознание, медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось", - сообщил представитель омбудсмена.

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