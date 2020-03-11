Карантин в Украине: реакция людей в соцсетях [ Редактировать ]
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Так, с 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.
Юзеры социальных сетей уже успели высказаться по поводу того, что думают о карантине и считают ли его необходимостью.
Podrobnosti.ua собрали некоторые публикации, которыми делятся люди в интернете.
А в то же время в столице началась паника. Люди массово скупают продукты и обналичивают банковские карты.
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