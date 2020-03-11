Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Так, с 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.

Юзеры социальных сетей уже успели высказаться по поводу того, что думают о карантине и считают ли его необходимостью.

Podrobnosti.ua собрали некоторые публикации, которыми делятся люди в интернете.

А в то же время в столице началась паника. Люди массово скупают продукты и обналичивают банковские карты.