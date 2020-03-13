Паніка через коронавірус призвела до обвалу фондових ринків [ Редактировать ]
Паніка через коронавірус призвела до обвалу фондових ринків США та Британії. Вартість цінних паперів там впала на 10 відсотків - найбільше за останні 33 роки.
Серед іншого, інвесторів налякала заборона Дональда Трампа на в'їзд до Штатів із Європи. Через це зокрема стрімко знецінилися акції туристичних компаній.
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