Вартість цінних паперів там впала на 10 відсотків - найбільше за останні 33 роки

Паніка через коронавірус призвела до обвалу фондових ринків США та Британії. Вартість цінних паперів там впала на 10 відсотків - найбільше за останні 33 роки.

Серед іншого, інвесторів налякала заборона Дональда Трампа на в'їзд до Штатів із Європи. Через це зокрема стрімко знецінилися акції туристичних компаній.