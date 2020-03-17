Киевскому метрополитену возместят убытки за простой из-за коронавируса [ Редактировать ]
Столичному метрполитену будут возмещены убытки за простой из-за карантина в связи со вспышкой коронавируса из бюджета города. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
По его словам, убытки в связи с закрытием метрополитена город уже примерно просчитал и будет компенсировать коммунальному предприятию недостачу.
"В конце месяца мы будем проводить заседание Киевского городского совета, будем компенсировать метрополитену эти убытки. Потому, что это - зарплата. В основном зарплата", - заявил Поворозник.
Напомним, со вторника, 17 марта, в Киеве и других украинских городах прекращает работу метрополитен. Эти меры связанны с распространением коронавируса.
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