Закриття бізнесу, масові звільнення і величезні борги: коронавірус руйнує економіку України - експерти

Втратити роботу можуть тисячі українців, багато малих і середніх бізнесменів на межі закриття. Також під питанням не тільки виплата зарплат, а й наповнення державного бюджету