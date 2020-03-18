Ученые из американского штата Колорадо с помощью бактерий создали "живой" бетон, способный самостоятельно восстанавливаться. Об этом пишет lenta.ua.

По словам ученых, новый материал представляет собой смесь песка, регулярно подпитывающего состав жидкостью гидрогеля и бактерий рода Synechococcus. Гелеобразная масса обеспечивает микробов необходимыми для роста веществами, а те по мере развития производят карбонат кальция. Именно это вещество и придает материалу прочность.

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Отмечается, что созданный американцами состав с бактериями при определенных условиях способен полностью восстанавливаться. Например, если разломать созданный по новой технологии кирпич, его можно заново вырастить, облив смесью гидрогеля и песка.

Под воздействием солнца и питательных веществ из гидрогеля бактерии буквально оживают и помогают кирпичу обрести первоначальную форму. Полученный материал так же прочен, как бетон. Однако в слишком сухих условиях бактерии могут погибнуть, и кирпичи могут потерять самовосстанавливающиеся свойства.

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